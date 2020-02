Félix Gómez ha dejado atónitos a todos sus seguidores. El intérprete de 42 años ha publicado en su cuenta de Instagram una imagen donde muestra un cambio de lo más radical...

Ahora que está inmerso en nuevos proyectos profesionales, el actor parece haberse metido de lleno en el papel, y así lo hemos podido comprobar a través de su última publicación: "Nuevo proyecto, nuevo personaje… Nuevo look!"

Un post con el que el actor ha dejado completamente atónitos a todos sus seguidores tras este radical cambio de look. Y si estábamos acostumbrados a verle con su emblemática barba, y el pelo larguito, ahora, el intérprete ha decidido deshacerse de ella y ¡se ha afeitado completamente y se ha cortado el pelo!

Un look con el que muchos de sus fans coinciden en lo irreconocible que está, y así lo hemos podido comprobar a través de los comentarios que han ido dejando sus fans en su perfil de Instagram: "¿Quién es? No, sin barba no", "Estás muy raro", "No pareces el mismo", "¿De verdad eres tú?", "No me puedo creer que seas la misma persona".

Seguro que te interesa...

La foto sexy de Félix Gómez en calzoncillos provoca muchos comentarios: "Qué barbaridad"