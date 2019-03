Feliciano López y Vicky Martín Berrocal, ¿la pareja sorpresa del momento?

Las celebrities nacionales no dejan de sorprendernos. Cuando acaban de dar la noticia de la ruptura con su pareja y todavía no nos ha dado tiempo a cerrar la boca de perplejidad..., ya se han buscado a otro/a que le quite las penas. Pero lo más curioso es que últimamente sorprende más el 'rey puesto'que la muerte del rey anterior.

Uno de los casos más llamativos durante este verano fue el de Jesús Cabanas, ex de Marta Sánchez, con otra ex de famoso: Eva Zaldivar. Pues resulta que esta semana Lecturas nos trae las imágenes exclusivas de una pareja que va a dar muchísimo de qué hablar...

Feliciano López, después de ser el objetivo de todas las miradas en los últimos meses por su sonada ruptura con María José Suárez, parece que le ha gustado esto de estar en boca de todos porque se ha ido a juntar con... ¡Vicky Martín Berrocal! La ex de 'El Cordobés' y el tenista toledano han sido pillados mientras disfrutaban de la noche sevillana.

Un sorpresón en toda regla. Se vende el tema como una supuesta relación pero, si es así,... no creemos que les vaya a durar mucho, ya que viendo el historial amoroso de cada uno de los protagonistas mucho futuro no parece que tenga.

Eso sí, nos invaden muchísimas dudas en torno a la obsesión del tenista por las sevillanas: ¿Será que le gusta tanto la feria que no encuentra otra forma de conseguir caseta donde bailar con esa gracia que Dios le ha dao? ¿O es que Feli es de los que piensan que sevilla tiene un color especial? ¿Le gustan más los farolillos que a un tonto un lápiz...? Lo más sencillo será esperar a su próxima conquista para salir de dudas.