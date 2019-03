Feliciano López no quiere más problemas con Alba Carrillo y pasa página

Feliciano López acaba de llegar a España después de participar en la India en el torneo de la Copa Davis y ha sacado un hueco en su apretada agenda para acudir al torneo benéfico de golf que organiza todos los años el doctor Ángel Martín. Así, una vez allí el deportista no ha podido eludir las preguntas sobre su reciente divorcio y su actual relación con su ex Alba Carrillo.

"Estoy más tranquilo, sí. Como sabéis, todo el mundo pasa por buenos y malos momentos y la vida es así. Yo sigo con mi vida y estoy contento, la verdad, deseando que se acabe la temporada para tomarme unos días de descanso, pero muy bien. Estoy feliz", comentaba ante los medios el tenista.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre la polémica con Alba ha dejado claro que él ha pasado página y ha enterrado el hacha de guerra: "Bueno, son temas de los que sabéis que no me gusta hablar. Yo entiendo que me preguntéis, pero lo más importante es que todos estemos tranquilos y felices y ya está".

Sobre el tema le preguntó Vanitatis que en ocasiones utiliza las redes sociales para mandar mensajes de una forma indirecta como hizo recientemente publicando: "Perdonar es liberar un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú". "Yo no hablo a nadie a través de nada, de verdad. Entiendo vuestras preguntas, pero no voy a decir nada más. Ya hemos tenido un verano bastante movido… Es que no me gusta hablar de estos temas y prefiero no decir nada porque luego además se saca de contexto", decía al respecto.

Aun así, Feliciano es optimista y entiende que tiene muchas cosas que agradecer a la vida por lo que no se puede quejarse: "No puedo quejarme de nada en la vida. Tengo una vida increíble. Acabo de cumplir 35 años y tengo la suerte de seguir jugando al máximo nivel y no tengo nada por lo que quejarme sinceramente. No todo el mundo puede trabajar en lo que le gusta. Yo desde pequeño he tenido esa suerte", explicaba. "Pero esa vida te obliga a estar viajando constantemente y estar lejos de los tuyos, ¿compensa?", pregunta la prensa. "Sí, a mí sí", responde.