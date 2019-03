Feliciano López ya ha presentado la demanda de divorcio contra Alba Carrillo

Las lágrimas de Alba Carrillo en su debut como presentadora al ver las imágenes de Feliciano López hacen presagiar que la modelo es la que más está sufriendo por su separación, mientras que el entorno del deportista asegura que su mal carácter ha sido el detonante para que el tenista tome tan radical decisión y no haya luchado más por salvar su matrimonio.

Aunque todavía no tenemos claro quién es el culpable, lo cierto es que Feliciano ya ha presentado la demanda de divorcio, decisión precipitada quizás por toda la presión mediática a la que está sometida la pareja y las constantes declaraciones de su todavía mujer a los medios. Los trámites de divorcio no serán muy complicados de llevar a cabo debido a que la pareja no tiene hijos ni propiedades en común. Además, seis meses después de su boda, el deportista se aseguró de firmar la separación de bienes tal vez presagiando este desenlace ya que desde el principio de su matrimonio, las cosas no marchaban bien.

"Feli ha intentado hacer las cosas bien pero no ha podido porque él es como es", aseguró Alba en una entrevista respecto a las supuestas infidelidades por parte del tenista. La modelo ha sido muy criticada por haber concedido una exclusiva a la revista ¡HOLA! a los pocos días de conocer la decisión: "Me dijo que llamara a la revista y contara la decisión. Tampoco voy a negar que el dinero en este momento de mi vida me ha venido muy bien, ya que me va a ayudar mucho para muchas cosas, porque en este tiempo he rechazado mucho trabajo por estar más con mi familia", declaró en un programa.