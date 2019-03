Feliciano López se planteó no casarse con Alba Carrillo antes de la boda

La semana pasada nos sorprendió a todos la noticia de la ruptura del matrimonio formado por Alba Carrillo y Feliciano López después de que la modelo diera la exclusiva a la revista '¡Hola!' y comentara que el tenista la había dejado de forma fría y distante.

Ahora, poco a poco vamos conociendo más datos que explican esta decisión, y es que según comentan algunos amigos de Feliciano el deportista se planteó dejar a la modelo antes de la boda: "Días antes de la boda Feliciano llegó a decir que ya no podía echarse atrás con la boda, pero que no debía casarse. Y eso es porque no se conocían lo suficiente para dar ese paso. Feliciano no conocía a la verdadera Alba", recogen algunos programas del corazón y Lecturas.

Parece ser que llegó a sentirse presionado por Alba para casarse, además de decir que Alba es una caprichosa y para nada la mosquita muerta que parece ser: "Tiene muy mal carácter. Él nunca supo encajar esos cambios de personalidad, al igual que hablara tan mal a las empleadas de su casa que llevan años ayudándolo en las tareas del hogar".

Unas declaraciones que acaban con la imagen idílica de matrimonio que proyectaban.