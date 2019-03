Feliciano López lanza un duro mensaje en Instagram y Alba Carrillo le responde

Feliciano López, tras mucho tiempo al margen de la polémica, ha decidido arremeter directamente contra alguien en su perfil de Instagram. Alba Carillo, que podría haberse dado por aludida y que además protagonizó recientemente una discusión en televisión con Ylenia, ha decidido contestar en la red social con una carta abierta.

"Vengarse, patear, insultar… Cualquier mono puede. Perdonar, controlarse, pensar… Solo el que tiene clase puede", son las palabras que ha utilizado el tenista, palabras que podrían abrir la herida que tiene Alba tras su divorcio.

"De piel muy fina, traslúcida diría yo... Transparente", comienza la supermodelo en su perfil de Instagram, junto a una imagen en la que esboza una sonrisa, y continúa: "La clase no te la quita el decir, por ejemplo: VOY A VIVIR, como siempre, ECHANDO COJONES. Que no es más señora la que sonríe, cuenta hasta 10 y llora a solas". Y para rematar, acaba diciendo que ella no volverá a estar hundida porque su "barco es de corcho".

No sabemos qué pasará con toda esta polémica que parece no tener fin, pero lo que nadie puede rebatir es que esta carta, que empieza dirigida a Jordi, acaba convirtiéndose en una respuesta a su exmarido, Feliciano López.