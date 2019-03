Feliciano López habla sobre todo lo que ha supuesto su divorcio con Alba Carrillo

Tras reencontrarse con ella este pasado jueves en los juzgados de Collado Villalba, el deportista parece haber querido dar su versión de toda la revolución que ha causado su separación de la joven modelo. Su matrimonio solo duró once meses pero su divorcio tiene pinta de que puede alargarse más que el tiempo que ambos fueron 'marido y mujer'.

"Desde que empecé a los 14 años (en el tenis), he aprendido a concentrarme y en ese caso viajar y jugar me ha servido para escapar del show mediático montado en España y centrarme en lo que de verdad es mi vida", explica Feliciano a la periodista María Eugenia Yagüe.

Un show en el que él no ha querido entrar hasta ahora. "Creo que me he comportado correctamente y así voy a seguir [...] Muchas veces lo que se ve no corresponde con lo que los demás imagina. La realidad puede ser otra. Si tengo pareja, respeto a mi pareja", unas declaraciones de Feliciano que desmienten la información proporcionada por Alba Carrillo donde afirmaba que en su matrimonio las infidelidades del tenista eran el pan de cada día.

Además de negar a la modelo en este punto, Feliciano también desmiente que se casase con Alba por "capricho", algo que ella aseguraba en su última entrevista con Saúl Ortiz: "Cuando di el paso de casarme lo hice totalmente convencido. Soy una persona luchadora, lo intenté".

A su "lo he pasado mal" con el divorcio se suman otras declaraciones como "tengo la conciencia tranquila y sé que debo seguir adelante" o su "no voy a amargarme porque mi matrimonio haya fracasado". Unas palabras que seguro vuelven a encender la mecha de Alba Carrillo y que tendrán una respuesta en sus próximas entrevista.