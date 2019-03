Feliciano López busca una mujer con estos requisitos

Feliciano López está de nuevo abierto al amor. Tras romper su matrimonio con Alba Carrillo hace un año, el tenista pide unos requisitos concretos para aquella que consiga conquistar su corazón.

Feliciano quiere a alguien tal y como ha compartido en una imagen de Instagram Stories, donde aparece todo lo que su mujer ideal debería tener. Con un corazón dividido en partes, ha resaltado que lo principal es eser tú y después que le guste dormir, comer y ver Netflix.

Mientras que el tenista busca el amor, los enfrentamientos con su exmujer no terminan. Lo último ha sido la guerra entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto en la que parece formar parte. Además, el tenista podría declarar a favor del expiloto para que su amigo consiguiera la totalidad de la custodia del hijo que éstos tienen en común.

Lo cierto es que Alba no se queda callada y esto ha sido lo último que ha dicho: "Cuando ven una foto mía, feliz con mi novio, les joroba mucho. Es que me parto de risa, Feliciano de testigo. Lo que tiene que hacer Feliciano es tener sus propios hijos, si puede... Que no venga con el tema del niño, porque el otro es su padre y le voy a respetar, pero con él voy a ir con todo el cargador".