La fecha de la primera comunión de Leonor y las idílicas vacaciones de Fernando Alonso y Lara Álvarez y Fernando Verdasco y Ana Boyer

La portada de ¡Hola! abre con Ana Boyer y Fernando Verdasco disfrutando de su amor, del sol y la diversión en Miami, junto a Enrique Iglesias y Anna Kournikova, donde ofrece fotografías en exclusiva de una escapada en la que no faltaron paseos en lancha y momentos cómplices entre ambas parejas. También se muestra el primer reportaje de Terelu Campos y José Valenciano posando juntos en su casa, más que enamorados. Y tanto es así que la presentadora no ha dudado en confesar que “José es muy importante en mi vida, le quiero muchísimo… y me ha propuesto que me case con él”.

Diez Minutos dedica su portada a la princesa Leonor, que hará la Comunión el próximo 20 de mayo. Adelanta que solo seis invitados la verán comulgar, y después, volverá a clase con sus compañeros. La fiesta familiar tendrá lugar el fin de semana siguiente. Además, cuenta cómo ha celebrado Susana Díaz su victoria en las elecciones andaluzas, así como las declaraciones de Kiko Rivera, diciendo que Chabelita es fría y del resto de sus hermanos que nunca lo han querido, lo que ha provocado la ruptura familiar. Todo esto destacado en portada.

La revista Semana abre con el romance entre Fernando Alonso y Lara Álvarez, pues la pareja ha disfrutado de su amor en las playas de Dubái luciendo palmito y comiéndose a besos antes de separarse por trabajo. La rotunda respuesta de Fran Rivera a su hermano Kiko, así como el regreso a casa del hijo de Carmen Sevilla para cuidar de su madre, entre las noticias del corazón destacadas de esta publicación.

Esta semana Lecturas lleva a su portada la ruptura de Sonia Ferrer y Álvaro Muñoz Escassi tras dos años de amor, así como las vacaciones en Cancún de Melanie Griffith con su hija Dakota Johnson, en portada.

Cuore muestra la ‘celulitis’ de las celebrities con Cristina Pedroche y Jennifer López sin filtros, e InTouch las reconciliaciones de 8 parejas que se han dado la oportunidad y Kim Kardashian y Paris Hilton ahora se llevan de maravilla.