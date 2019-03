Los fans de Lara Álvarez quieren que represente a España en Eurovisión

¡Lo ha vuelto a hacer! Primero fue una canción que cantó 'junto' a Jason Derulo y, ahora, Lara Álvarez ha vuelto a sorprendernos con su voz interpretando 'Ley de Newton', un single de Beatriz Luengo. Tanto ha gustado la voz de Álvarez que sus fans le han pedido que nos represente en el próximo festival de Eurovisión.

La presentadora compartió un vídeo con todos sus followers en el que aparece dentro de un coche, aparcado en una calle vacía, a las 3:30 de la madrugada y donde asegura no tener sueño. Entonces Lara se dijo a ella misma, ¿por qué no ponerme a cantar? Pero lo que no se llegó a imaginar es que tanta gente iba a reconocerla como cantante.

"Lara, cantas fenomenal cariño. Por favor, tienes que representarnos en Eurovisión, estoy segura de que ganaríamos contigo. ¡Menudo vozarrón tienes! Eres fantástica", le decía una fan. Otros incluso le animaban a participar en 'Tu Cara Me Suena', el programa emitido en Antena 3, asegurando que: "Lo harías genial y nos reiríamos mucho contigo". ¿Qué pensará la exnovia de Fernando Alonso al respecto?