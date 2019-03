Un fan arranca el sujetador a Leticia Sabater en las fiestas del Orgullo después de cantar 'La Salchipapa'

Leticia Sabater es uno de los rostros imprescindibles en las fiestas del Orgullo Gay. La cantante deleitó a sus fans con temas como 'Mr Policeman' o 'Letirap', pero el momento álgido de su concierto llegó cuando cantó su controvertido tema 'La Salchipapa'. Según informa el portal FormulaTV cuando la artista se bajó del escenario un fan se abalanzó sobre ella con tal fuerza que incluso le arrancó el sujetador. La policía tuvo que intervenir e incluso tuvo que ir escoltada hasta el coche para poder escapar de la multitud de personas que la rodeaban.

A pesar del percance, la artista se sintió agradecida por el apoyo recibido: "Fue una situación surrealista, la policía no quería hacerme daño para separar al fan que no estaba en sí, pero claro tenían que hacer algo. Su furor era incontrolable, pero a pesar de esta anécdota, no puedo parar de agradecer lo que ocurrió esa noche".

Sabater no dudó en darlo todo sobre el escenario. Mucho brillo, movimiento de caderas y streaptease incluido fueron los mejores aliados de Leticia para hacer gritar a su público. "Esta mañana me he levantado con unas agujetas... Después de ver lo que viví anoche, y de ver al público como lo dio todo... Con lo que vi ayer me puedo morir tranquila. Eso es el premio a mis 25 años de carrera", confiesa.