Los famosos animan a Dani Rovira tras el aluvión de críticas por su presentación en los Goya 2016

El pasado martes, Dani Rovira se hartó de todas las críticas negativas y los insultos recibidos tras ser el presentador de los Goya por segundo año consecutivo. El actor no pudo más y lanzó un tuit de lo más turbio en el que demostraba su decepción con la actitud del público: "Tras todas las críticas, desprecios, insultos, acusaciones y decepciones, he de decir que no me ha merecido la pena presentar los Goya", escribió.

Tras la publicación del post, muchos de sus seguidores le han mandado mensajes de ánimo, así como algunas caras conocidas, que animan al humorista a que no haga caso de los comentarios negativos de la gente y le apoyan en su trabajo.

Hugo Silva destaca su cercanía con el público, Goyo Jiménez asegura que a quienes disfrutaron con él sí les mereció la pena, José Corbacho le lanza una sabia frase, Clara Lago le hace “la puta ola” y Pepón Nieto le manda todo su respeto y admiración. Y es que Dani es una de esas personas que cae bien a todo el mundo, pero un mal día lo tiene cualquiera. ¡Ánimo!