Las famosas youtubers Yellow Mellow y Maria Cadepe rompen su relación

¡Menuda sorpresa nos hemos llevado! Las famosas youtubers Yellow Mellow y Maria Cadepe han decidido poner punto y final a su amor tras unos meses de relación.

Una ruptura que comunicaron a sus fans a través de un vídeo que publicaron, y que más tarde borraron, a través de sus redes sociales. Pero como en el mundo de Internet no hay nada que pase sin pena ni gloria, fueron muchos los que consiguieron hacerse con el vídeo que publicaron las famosas youtubers anunciando su ruptura.

"Ya no estamos juntas, obviamente", explica María en el vídeo en el que aparece sentada junto a Yellow Mellow que tranquiliza a sus fans anunciando que ha sido una ruptura muy amistosa: "No os preocupéis porque hay buena relación entre las dos, no ha sido una ruptura traumática, de hecho ha sido muy suave". ¡Una pena!