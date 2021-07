La famosa amiga influencer de María Pombo que adivinó que era Huevo en 'Mask Singer' desde el primer día

María Pombo fue una de las grandes sorpresas en la final de 'Mask Singer', programa que batió el récord de audiencia, aunque no se llevó el premio, ya que el vencedor fue Joaquín Cortés, con su máscara de Erizo, la influencer dejó a todos sin palabras al descubrir su identidad llegándose a convertir en Trending Topic en redes sociales. Además, otras de las sorpresas de la noche fue la de Willy Bárcenas que se encontraba debajo del Plátano de la edición, bajo Dama Centella se encontraba Tamara Gorro y Anne Igartiburu era la Monstruita... ¡Una noche plagada de emociones!

María Pombo, con más de dos millones de seguidores en Instagram, sorprendió a todos sus followers, que se quedaron muy pero que muy asombrados cuando se descubrió que era una de las máscaras finalistas de la edición. La empresaria se quitó la máscara de Huevo y dejó a todos sin palabras, nadie daba crédito de que fuera ella, es más, los jueces apostaron en todo momento por Almudena Cid, ya que creían que era ella la que se encontraba debajo de la máscara.

Fueron muy pocas las personas que adivinaron la identidad de María, a pesar de haber dejado pistas, algo evidentes en ella, como su gusto por los percebes, que es bien sabido entre sus millones de seguidores... A pesar de estas pistas, solo su amiga, la influencer María Frubies fue la única que supo que era ella desde que se estrenó esta segunda temporada.

"Muy proud baby, que conste que yo lo adiviné", decía su amiga, quien estaba muy segura desde el principio que era ella la que estaba debajo del Huevo. "Aún así y no me preguntéis cómo o por qué pero yo lo adiviné desde el principio! Vi el huevo, me encantó y dije: 'tiene que ser ella'", desvelaba la también influencer a través de su Instagram Stories.

María Pombo | Instagram Stories María Pombo

María Frubies | Instagram Stories María Frubies

La pequeña de las Pombo no ha querido dejar pasar este momento y ha compartido con todos sus seguidores un post donde asegura que su participación en 'Mask Singer' ha sido una de las experiencias más divertidas en las que ha estado en su vida. Un programa del que se despidió por todo lo alto con su interpretación de 'Tusa', canción de Karol G.

Y si te has quedado con más ganas de María Pombo, tranquilos, porque la famosa influencer nos seguirá sorprendiendo en la segunda temporada de 'El desafío'.

Seguro que te interesa...

Joaquín Cortés gana la final de 'Mask Singer' tras su máscara de Erizo