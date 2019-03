La familia de La Veneno pide una tercera autopsia

NO LA INCINERARÁN, DE MOMENTO…

Parecía que la segunda autopsia que se le había realizado a La Veneno terminaría cerrando el caso, y así su familia podría cumplir la última voluntad de la vedette. Pese a que en un principio los familiares de Cristina Ortiz querían enterrarla en Adra y no querían incinerarla y esparcir sus cenizas por el Parque del Oeste, en Madrid (como ella quería), lo cierto es que finalmente accedieron a cumplir con su última voluntad. Pero no será hasta dentro de unos días, pues la familia ha vuelto a pedir una tercera autopsia para comprobar que no existen hematomas. ¿Será la definitiva?