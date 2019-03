La familia de Mario Biondo tendrá que indemnizar a Raquel Sánchez Silva por daños morales

La causa de la muerte de Mario Biondo, el que fue marido de Raquel Sánchez Silva, ha sido durante estos tres años una verdadera incógnita. Para poder resolverla se ha luchado mucho; algunos amigos y familiares del cámara crearon una petición en Change.org para recoger firmas que permitieran reabrir el caso e incluso llegaron a hacer pública una fotografía del cámara cuando fue hallado muerte en su casa.

No obstante, la justicia española ha rechazado las peticiones que habían formulado los familiares de Biondo, han cerrado el caso –sin posibilidad de reabrirse ni en España, Italia u otro país europeo- y la resolución judicial establece que la presentadora tendrá que recibir 3.000 euros por las vejaciones injustas que ha recibido durante los últimos años.

La Audiencia ha emitido un comunicado que fija que "no existen indicios de la comisión de un delito y los documentos aportados ahora por los recurrentes no desvirtúan los argumentos tenidos en cuenta para acordar el sobreseimiento libre y archivo de la causa", y continúa añadiendo que "no existen indicios racionales que permitan apoyar la reapertura de la investigación ni, mucho menos, fundamentar una acusación de alguna persona sin estar asentada en ningún dato objetivo".

Se pone fin a la pesadilla que ha vivido Raquel debido a las críticas y comentarios que ha recibido por parte de la que fuera su familia política.