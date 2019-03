La familia de David Bustamante se encuentra "perfectamente" tras la separación

Paula Echevarría y David Bustamante no pasan por su mejor momento después de que saliera a la luz la noticia de su separación. Ambos se han apoyado en sus respectivas familias para hacer frente a la difícil situación que atraviesan.

“Estamos perfectamente”, declaraba el padre del cantante ante la persecución de los periodistas que le preguntaban sobre cómo se encontraba la familia Bustamante. “Nunca hemos dicho nosotros ni una sola palabra, así que muchas gracias y lo siento, de verdad”, zanjaba.

Y es que dar la callada por respuesta ha sido la tónica que también ha seguido David, que incluso ha ‘desaparecido’ de las redes sociales. Sin embargo, Paula sí que se enfrentó a los medios de comunicación durante la presentación de su nueva fragancia, momento en el que reveló: “En mi casa pasan cosas, pero no me voy a pronunciar al respecto”. Eso sí, en ningún momento confirmó ni desmintió la separación: “Mientras que David y yo no hablemos… El tiempo dirá. Quiero muchísimo a David y él me quiere muchísimo a mí”.

Pero durante el evento, la protagonista de ‘Velvet’ se vio sobrepasada por la situación, hasta tal punto de que tuvo que abandonar el acto al borde del llanto.