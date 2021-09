La familia de Álex Casademunt sale en defensa de David Bustamante tras la cancelación definitiva del concierto

Álex Casademunt falleció el pasado mes de marzo en un trágico accidente de tráfico. Los seres queridos del cantante catalán y sus compañeros de la primera edición de 'Operación Triunfo' se quedaron destrozados tras la triste noticia. Los extriunfitos de 'OT1', David Bisbal, David Bustamante, Natalia, Rosa, entre muchos otros, viajaron hasta Barcelona para mostrar todo el apoyo del mundo a la familia de su fallecido amigo.

Manu Tenorio y David Bustamante en el entierro de Álex Casademunt | Gtres

Tras la muerte del vocalista, sus compañeros del concurso televisivo decidieron hacerle un concierto a modo homenaje. En dicho evento querían recordar la memoria de Álex y además tenían el objetivo de recaudar dinero para la hija del fallecido, que quedó huérfana con tan solo 3 años. Sin embargo, el concierto no salió adelante debido a varios imprevistos, uno de ellos fue la pandemia por la Covid-19, que en un principio hizo que el concierto se aplazara. Actualmente, se ha informado de que el evento al que iban a asistir grandes artistas del panorama español se ha cancelado de forma definitiva.

Realmente, no se detallaron los motivos por los que el homenaje se había cancelado, es por ello que las hipótesis sobre su cancelación comenzaron a circular. El más extendido era el del alto caché de los cantantes, pero según la información publicada, el principal motivo era el elevado coste de producción del show. Por otro lado, además de los costes de producción, estaban los sueldos de los artistas, los que presuntamente no estaban en disposición de renunciar a su renta. David Bustamante ha sido el nombre que más ha sonado respecto a este rumor, sin embargo, la propia familia de Casademunt ha salido ha defender al asturiano: "No me ha decepcionado en absoluto. Bustamante es un buen amigo de la familia, nos ha llamado siempre… Se ha brindado siempre al cien por cien a estar con nosotros", ha afirmado Joan Casademunt, hermano del cantante.

La familia del artista ha desmentido estas informaciones defendiendo a todos los extriunfitos: "La organización lo determinó, que cobraran los artistas porque el evento no era gratuito. A partir de aquí, todos los artistas, sin distinción, nos dijeron que si queríamos recibir el dinero que ellos iban a cobrar y nosotros nos negamos en rotundo. Gracias a Dios, una donación para la niña que está muy sana no hace falta".

Seguro te interesa…

La parecida felicitación de David Bustamante y Yana Olina a la hija del cantante