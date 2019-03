El falso e inquietante David Bustamante que asusta a sus fans

Un falso David Bustamante ha pegado un buen susto a una de sus fans justo en el momento en el que esta estaba comprando en una perfumería. Resulta que el falso cantante estaba observando a la señora con una mirada penetrante mientras se ocultaba tras una estantería.

Aunque el parecido era totalmente idéntico, se trataba de una figura de cartón con el rostro de Bustamante. Un momento que ha ocasionado muchas risas en la red después de que la mujer haya compartido un tuit con el hecho: "He ido a una perfumería y no sabéis el susto que me he pegado con un Bustamante inquietante", ha escrito en su cuenta.

Un mensaje que ha provocado muchas carcajadas entre los usuarios y que ha servido para que otros internautas hayan confesado que no se trata de un hecho aislado. Resulta que el falso Bustamante ya ha pegado varios sustos a más de uno que estaba de compras.