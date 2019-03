La falsa muerte de David Bustamante en Twitter

El poder de las redes sociales no conoce límites. Basta un tuit para liarla y mucho, y eso es lo que ha pasado con el que hoy anunciaba la falsa muerte de David Bustamante en un accidente de tráfico. La trascendencia ha sido tal que hasta se llegó a creer que la información era real y Wikipedia incluyó el día de hoy como fecha de defunción del cantante.

El asunto se ha convertido en trending topic y las fans de David no han tardado en crear el hastag #ÁnimoBustamante y mostrarle todo su cariño. Paula Echevarría, por su parte, no ha querido darle más bombo al rumor y en su cuenta personal ha escrito: "Muy buenas familia... Sin comentarios...¡¡¡OS QUIERO!!!".

Como era de esperar, no han faltado tampoco las bromitas y no han sido pocos los que han hecho su particular aportación:"Que le devuelvan la vida que se la han quitao"o "Es extraordinario vivir tu propia muerte", entre otros.