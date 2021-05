Fallece la madre de Ana Obregón

Un año después del fallecimiento de Álex Lequio, Ana Obregón ha recibido una de las peores noticias que se puedan esperar, la pérdida de su madre, Ana Obregón Navarro.

Tal y como revelaba hola.com, la madre de la actriz ha muerto este sábado 22 de mayo, siendo un duro golpe para ella ya que justo se cumplía el aniversario del fallecimiento de su hijo tras dos años luchando contra el cáncer.

A mediados del pasado mes de abril, la madre de Ana estuvo ingresada en una clínica madrileña y tal y como reveló la representante e íntima amiga de Obregón, Susana Uribarri, no se trataba de coronavirus, por lo que hasta la fecha desconocemos la causa de su fallecimiento.

Para la intérprete, volver al hospital en el que ingresaron a su madre fue "como una vuelta al infierno" porque le hizo rememorar "los últimos meses que pasé allí viendo sufrir a mi niño". Poco después, era dada de alta y regreso a su casa para seguir recuperándose junto a su familia y amigos.

El mensaje de Ana Obregón a su madre tras regresar a su casa

Una vez que a la madre de Ana le dieron el alta, la actriz decidió publicar un emotivo vídeo de sus padres con un mensaje que llegó al corazón de todos sus seguidores.

"Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona) , sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre Papá y tú . Gracias a los dos por este momento que guardaré bajo llave en mi corazón y que hoy comparto con vosotros como agradecimiento por interesaros por la salud de mi madre y apoyarme con tanto cariño siempre".

Por el momento, Ana Obregón no se ha pronunciado tras la noticia del fallecimiento de su madre, desde aquí le mandamos todo el ánimo y cariño del mundo para unos momentos tan difíciles.

