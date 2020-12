La gran tristeza de Amor Romeira por la muerte de su madre a los 56 años

Malísimas noticias para Amor Romeira tras conocer en la tarde de este lunes que su madre, Mensi Medina fallecía a los 56 años. La madre de la colaboradora sufrió un ictus en 2018, que además le obligó en su momento a ser operada del corazón de urgencias.

Ya en su momento Romeira denunció en redes sociales la complicada situación que estaba pasando su madre y pidió ayuda al Servicio Sanitario y Médico de Fuerteventura. Ahora, tanto la familia como la concursante de realities han querido despedir a Mensi con mensajes de amor, tratando de olvidar los malos momentos.

"Así te vamos a recordar siempre mami. Le doy gracias a la vida por haberme dado a la mejor madre del mundo. Gracias a ti soy lo que soy. Porque me enseñaste a que no importara lo que dijera la gente. Que yo tenía que luchar por ser quien quería ser. Hoy te has ido para ser luz e iluminar nuestros caminos!", escribía Amor bajo una imagen junto a su hermana y su madre.

"!TU ERAS ESPECIAL MAMÁ!, GRACIAS por todo! Te amamos HOY, MÑN Y SIEMPRE. Pd: Tanto mi familia, como nosotras os damos las gracias por tanto mensajes y cariño", con este mensaje la colaboradora cerraba el post.

Un post, en el que Romeira, ha recibido el apoyo y las condolencias de amigos y compañeros como Gloria Camila, Nagore Robles o Anabel Pantoja que añadía: "Ella hizo que fuerais especiales, estará sonriendo bailando y cantando en el cielo".