Fabiola Martínez tiene muy clara su posición con respecto a Bertín Osborne

Disfrutando de un inicio de curso que este año está siendo especialmente ilusionante por esta nueva etapa en su nuevo hogar, Fabiola Martínez no se ha perdido el estreno de la obra 'El Humor de mi vida' de Paz Padilla, de la que salió muy bien acompañada por unos amigos.

Sorprendida por la historia que la presentadora cuenta en su obra, la venezolana asegura que el amor es muy bonito, aunque hay veces que no puede ser y lo mejor que ese puede hacer es aceptarlo. Feliz con su soltería, la ex mujer de Bertín Osborne confiesa la pereza que le da pensar en volver a enamorarse.

"Yo estoy disfrutando ahora de mí. No sabes la pereza que me da solo pensar que ahora que empiezo a disfrutar de mí, de no tener que compartir de ser un poco egoísta, de ver la serie que quiero, de acostarme a la hora que quiero, de salir si quiero o no. Ahora estoy encantada de la vida", aseguraba la venezolana.

Además, afirmaba que su relación con Bertín es maravillosa. "La cosa está muy bien, muy bien, amistosa y fenomenal. Él es un señor, súper generoso, nos queremos mucho de otra manera así que eso prevalece", afirmaba.

Bertín Osborne y Fabiola Martínez | Gtres

Sin duda, el acudir a la obra de Paz Padilla ha servido para que Fabiola se reafirme en que no hay vuelta atrás en su relación con el cantante. "Me ha sorprendido mucho lo que ha contado Paz, se ha casado cuatro veces con el mismo. Es muy bonito, el amor es muy bonito, pero hay veces que no puede ser. Cuando no puede ser, hay que aceptarlo", explicaba.

Fabiola se encuentra empezando una nueva etapa en la ciudad en la que se han mudado a una nueva casa con la que, tal y como explicaba, sus hijos están encantados. "Carlos alucina porque nunca había vivido en ciudad y se asoma y ve los edificios y me dice, mamá cuánto coche y cuánto edificio. Está emocionado, ahora tiene la rutina de bajar al perrito que tenemos y bueno, es otra manera, otra forma de hacer las cosas. Siempre hemos vivido apartados, alejados de la ciudad. El día a día era diferente".

