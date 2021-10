Fabiola Martínez revela si ha felicitado a Claudia Osborne tras su boda con José Entrecanales

Ya lo anunció hace meses. A pesar de que su relación con Claudia Osborne es muy especial y de que le hubiese gustado estar a su lado en un día tan importante como el de su boda con José Entrecanales, su separación matrimonial de Bertín Osborne está todavía muy reciente.

Por ello, Fabiola Martínez confesaba que no asistiría al enlace, ya que no lo consideraba "conveniente" en estos momentos, convirtiéndose en una de las grandes ausentes del que se ha convertido en uno de los eventos más glamurosos del fin de semana.

Dos días después de la boda, la venezolana desvela que todavía no ha hablado con Claudia: "Nada, no he hablado con nadie", asegura, aunque sí señala que "la he felicitado, pero no he podido hablar con ella", dejando entrever que le mandó un mensaje para desearle lo mejor en uno de los momentos más especiales de su vida.

Además, y a pesar de no haberlos visto durante la ceremonia, como sí vimos a Alejandra y Eugenia Osborne, Fabiola ha confirmado que los hijos que tuvo con Bertín, Kike y Carlos, sí asistieron a la boda de su hermana Claudia. Eso sí, muy discreta, la modelo ha preferido no contarnos ningún detalle de cómo se lo pasaron los chicos ni de cómo fue la celebración.

Seguro que te interesa...

Primeras palabras de Bertín Osborne tras la boda de su hija Claudia