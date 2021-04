La aclaración de Fabiola Martínez sobre la entrevista de su separación

Este miércoles Fabiola Martínez se convertía en la protagonista de la revista ¡Hola! donde ha ocupado la portada hablando de su situación actual con Bertín Osborne donde habla de su separación.

La venezolana confesaba al magazín que de momento el presentador y ella no habían firmado el divorcio ya que Bertín quiere darle una pensión más alta de lo que ella quiere recibir: "No quiero que me mantengan", reconoce en la revista.

Una entrevista donde también habla de sus planes de futuro. Fabiola quiere cambiar de casa, se ha apuntado en un máster que le ayudará a "saber ser un buen jefe", algo que aplicará como presidenta de la Fundación Bertín Osborne… Unas nuevas metas que quiere llevar a cabo durante los próximos meses, y es que como ella misma ha reconocido quiere "retomar cosas que había dejado por darle prioridad a ser mamá".

Y aunque en el reportaje ¡Hola! deja claro que Fabiola no ha cobrado ningún tipo de prestación económica por conceder esta entrevista, la exmujer de Bertín ha querido aclararlo cuando a las puertas de su domicilio la prensa le preguntaba por este reportaje.

Unas declaraciones donde habla por primera vez de su separación que llegan dos meses después de que Bertín y Fabiola anunciasen que se tomaban caminos por separado tras más de 20 años juntos y dos hijos en común.

Desde que anunciaron su separación, tanto Bertín como Fabiola han mostrado que entre ellos sigue habiendo buena relación por el bien de los dos hijos que tienen en común.

Esta semana también Bertín hablaba con la prensa a su llegada a Madrid, donde ha viajado para grabar su nuevo disco. El presentador y cantante se mostró distante con la prensa cuando le preguntaban por su separación: "¡No seáis pesados! Esto es más antiguo, ya que la pera vamos".

