Fabiola Martínez desvela por qué no funcionó su matrimonio con Bertín Osborne

Disfrutando de su nueva vida de soltera tras su separación matrimonial de Bertín Osborne después de 20 años de amor y dos hijos en común, Fabiola Martínez ha sido uno de los rostros conocidos que ha apoyado con su presencia Women's experience, un club creado por Belinda Washington y Concha Crespo para mujeres que inspiran y viajan sin cadenas, como la venezolana.

Muy sincera, Fabiola habla de su separación y explica por qué su matrimonio con Bertín no funcionó, desvelando que "esto no pasa de la noche a la mañana. Son muchos años en los que intentas unir cosas y cada uno tenía sus espacios llenos de trabajo, expectativas y esas son las cosas que al final van separando un matrimonio o un noviazgo".

"No es el tópico de que el matrimonio es difícil, es la convivencia lo que es difícil", señala. Y añade: "Él echa de menos la familia, nosotros hablamos a menudo, obviamente no estamos en la misma casa y a veces eso pesa, que te da nostalgia, pero también tengo nostalgia de Venezuela".

Asegurando que sus hijos están bien tras la separación porque "ven que sus padres se tratan con cariño y respeto", la venezolana también explica por qué ha decidido mudarse tras su ruptura con el cantante: "Quiero un sitio donde la vida sea un poquito más fácil, más cómoda, poder estar todos juntos".

A pesar de que su relación con Bertín es muy buena, Fabiola deja caer que finalmente no asistirá a la boda de Claudia Osborne y José Entrecanales Jr: "No lo sé. Es que es pronto y yo sé que muchas amistades no saben todavía, a lo mejor no es cómodo para muchos. No ha habido tiempo para que se acostumbren al trato de no matrimonio. Es muy incómodo para todo el mundo y la protagonista es ella, es su día, maravilloso".

