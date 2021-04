Fabiola Martínez confiesa por qué no irá a la boda de la hija de Bertín Osborne

Recientemente conocíamos una noticia que habrá hecho muy feliz a la familia Osborne: la hija pequeña de Bertín Osborne, Claudia, se casa con su pareja José Entrecanales Jr. tan solo un año después de conocerse.

Pero, ¿qué más detalles conocemos de esta boda? De momento pocos, pero uno sí muy importante, Fabiola Martínez, la que ha sido la mujer de Bertín durante los últimos 20 años y con quien tiene dos hijos, Kike y Carlos, no acudirá a la celebración.

Así lo ha confesado ella misma ante las cámaras este jueves cuando le han preguntado por la noticia: "Creo que hay cosas que todavía no son fáciles de gestionar. Creo que en el fondo son cosas que pueden confundir y todavía hace falta que pase más tiempo".

A pesar de su ausencia, Fabiola ha reconocido que mantiene una estupenda relación con Claudia con quien se siente muy identificada por su personalidad tímida: "Claudia es una niña maravillosa. Bueno, las tres, pero con Claudia siempre me he sentido bastante más identificada por la personalidad que tiene. Me encanta".

Sobre si conoce más detalles de este futuro enlace reconoce que "no tengo mucha información porque apenas acaba de anunciarlo a la familia", la venezolana asegura estar "encantada de que se case. Feliz porque la familia crece". Y también revela que, aunque la pareja no lleva mucho tiempo saliendo sí conoce al futuro yerno de su exmarido: "Lo conozco. Hemos estado con él alguna vez comiendo antes de la pandemia, que es un poco lo que nos ha fracturado a todos, es un encanto de niño, es maravilloso".

Siempre dando muestras de su simpatía y naturalidad ante las cámaras, la exmujer de Bertín también ha confesado cómo es su relación actual con Bertín y cómo se encuentra tras su separación: "Bien, poco a poco. Todo no se puede cambiar de la noche a la mañana y son muchas cosas las que hay que ir poniendo en orden, poco a poco vamos avanzando". "Estoy en un punto de organizar, de gestionar, de retomar un poco las riendas y de ir ordenando las cosas", añade.

Y sobre la mudanza que ya anticipó que llevaría a cabo, también ha revelado el motivo fundamental por el que quiere abandonar el que ha sido hasta ahora el domicilio conyugal. En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

