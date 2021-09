La extraña actitud de Blanca Suárez tras los elogios de Miguel Ángel Silvestre

Blanca Suárez fue la anfitriona de lujo de la presentación del nuevo perfume del diseñador Ángel Schlesser, 'Femme Magique'. El evento tuvo lugar en la terraza del Casino de Madrid, donde se celebró una espectacular fiesta a la que acudieron infinidad de personalidades del mundo celebrity como Omar Montes o Edurne. Blanca se encargó de presentar la gala en la que lució un precioso vestido de lentejuelas que le quedaba espectacular.

Blanca Suarez | Europa Press

La gala fue rodada para la artista, sin embargo, hubo un momento en el que Blanca se descolocó por unos instantes. Los medios de comunicación le preguntaron sobre las preciosas palabras que le dedicó hace tan solo unos días Miguel Ángel Silvestre. El actor que mantuvo una relación con Blanca que terminó en 2014, no dudó en confesar su admiración por ella. Las declaraciones del castellonense fueron recogidas en la inauguración de una hamburguesería en Madrid. "Tiene una elegancia que viene en su ADN y todo lo que hace, lo hace haciendo muy poco, que es lo complicado. Es sencilla y elegante, como Audrey Hepburn", destacó el actor para el diario El Mundo.

Miguel Ángel Silvestre durante los Premios GQ | Gtres

Unos piropos a los que Blanca ha reaccionado de un modo totalmente inesperado, negándose a hablar de Miguel Ángel: "Estamos en una noche increíble y no creo que sea el momento para hablar ese tipo de cosas, te agradezco el interés muchísimo", respondía de lo más esquiva. Intentando salir del paso como ha podido, la actriz trató de cambiar de tema, aunque la siguiente pregunta también la puso en jaque. Le preguntaron sobre la ruptura de Óscar Casas con Begoña Vargas, con quien ha trabajado en la serie de Netflix 'Jaguar'. Ella se limitó a responder: "Es tan buen actor que creo que deberíamos hablar de Jaguar", sentenció, dejando claro que si no habla de su vida privada mucho menos de la de sus compañeros.

Por otro lado, Blanca ha evitado también hablar sobre su discreta relación con el también actor Javier Rey, con el que no se la ha visto en los últimos meses: "Estoy muy bien en todos los sentidos, pero siempre estoy bien. No me puedo quejar, estoy feliz", ha confesado. Además, sin confirmar o desmentir si hay planes de boda con su novio desde hace dos años, la actriz ha desvelado qué proyectos profesionales se trae entre manos.

Blanca Suárez y Javier Rey | Gtres

