Los Expedientes X del corazón

Paloma “desapareció” de la escena pública para aparecer con su hija recién nacida en la puerta del hospital: con varios kilos menos, maquillaje divino y el mismo peinado con el que aparenta más años de los que tiene. Algunas lenguas viperinas comentaban que dicha ausencia de naturalidad en mostrar su embarazo se debía a que éste nunca existió. Mientras que otras decían que si no se fotografiaba a Paloma era porque ella no quería que la vieran gorda… Todo lo contrario que su amiga y miembro del clan “que-pereza” Paloma Segrelles, que apareció en una fiesta de la revista Telva con un vestido blanco y negro, a lo mesa camilla, de cuya visión terrorífica me costó tiempo reponerme.

