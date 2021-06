La magnífica respuesta del exnovio de Ágatha Ruiz de la Prada, Luis Gasset, sobre si ahora sale con Anne Igartiburu

A primeros del mes de mayo conocíamos la ruptura de Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Gasset. Una noticia muy inesperada puesto que pocos días antes acudían juntos a una entrega de premios, por lo que nada hacía presagiar que su historia de amor tuviera este fin.

Tras conocerse que habían roto, comenzaron a circular unos rumores que aseguraba que la diseñadora habría vuelto a darse una nueva oportunidad con otro de sus conocidos ex, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'. Según las informaciones, la reconciliación se confirmaría después de que Ágatha y Luis hubiesen acudido a una boda que se celebró en Madrid como pareja. Un enlace al que asistieron otros rostros conocidos como Ana Rosa Quintana o Esperanza Aguirre.

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez | Gtres

Unos rumores a los que Luis Gasset no dudó en hacer frente asegurando que desconocía que hubiesen vuelto y demostrando la magnífica relación que mantiene con la diseñadora: "No, de verdad que no tengo ni idea. Yo me llevo fenomenal con Ágatha, ¿eh?", reconoce ante las cámaras. En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

Y ahora, el nombre de Luis Gasset vuelve a estar de actualidad tras especularse sobre la posibilidad de que pudiese haber comenzado una relación con Anne Igartiburu, recordemos que la presentadora puso fin a su matrimonio el pasado mes de febrero, Anne se separaba de su marido Pablo Heras-Casado tras cinco años casados y un hijo en común.

Y aunque recientemente la presentadora aseguraba que tenía ganas de volverse a enamorar, de momento, Luis Gasset no es quien ocupa el corazón de Anne, y así lo ha desmentido él mismo demostrando su gran sentido del humor: "Tendría más posibilidades de salir con la reina de Inglaterra que con Anne Igartiburu", zanjando de esta manera y con mucha rotundidad, cualquier relación/noviazgo con la presentadora. Luis ha sido escueto en su declaración, pero claro y directo.

Seguro que te interesa...

Anne Igartiburu confiesa cómo se encuentra tras separarse de su marido