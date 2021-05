El exnovio de Ágatha Ruiz de la Prada, Luis Gasset, habla tras rumorearse que se ha reconciliado con Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'

Después de semanas rumoreándose que Ágatha Ruiz de la Prada podría haberse reconciliado con su expareja Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', parece que la noticia se confirma…

Federico Jiménez Losantos ha anunciado esta mañana en su programa de radio la reconciliación 'formal' de la diseñadora de moda y el empresario después de haber puesto fin a su relación hace un año y medio.

Según apuntan estas informaciones, la reconciliación se confirmaría después de que Ágatha y Luis hubiesen acudido este pasado fin de semana a una boda que se celebró en Madrid como pareja. Un enlace al que asistieron otros rostros conocidos como Ana Rosa Quintana o Esperanza Aguirre. Supuestamente, la pareja habría acudido acompañados por la hija de la diseñadora, Cósima Ramírez de la Prada. Y según revelan, se mostraron muy unidos y felices.

A primeros de mayo conocíamos que rompía con Luis Gasset, una ruptura completamente inesperada, ya que tan solo unos días antes la pareja acudía a una entrega de premios y posaban juntos frente a las cámaras.

Pero, ¿qué piensa Luis Gasset de la supuesta reconciliación de Agatha con 'El Chatarrero'? ¿Fue su acercamiento el que provocó su ruptura?

Tras conocerse la noticia, Luis Gasset ha dedicado unos minutos a hablar con la prensa y se ha mostrado tremendamente educado y dedicándole unas preciosas palabras a su expareja.

"No, de verdad que no tengo ni idea. Yo me llevo fenomenal con Ágatha, ¿eh?", reconoce ante las cámaras. En el vídeo de arriba te dejamos sus declaraciones al completo.

Poco después de su ruptura, era Ágatha la que hablaba con la prensa confesando que su ruptura había sido totalmente cordial y ambos continuaban manteniendo una magnífica relación: "Bueno, son cosas que pasan. Pero estamos muy bien, muy contentos, vamos muy bien acabado todo, somos muy amigos".

