Óscar Tarruella ha hablado al fin de su divorcio de Mónica Naranjo, y lo ha hecho, según ha afirmado, porque se ha sentido atacado por la artista.

La cantante lleva un tiempo hablando públicamente sobre la intimidad con su ex, llegando incluso a revelar detalles sexuales, algo ante lo que éste ha terminado estallando. Y es que tal y como ha confesado en exclusiva para la revista Lecturas: "Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada. He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura. Siento que me ha utilizado para promocionar su programa de sexo".

Lo que un principio parecía una ruptura amistosa, ha terminado convirtiéndose en una verdadera guerra mediática: "Dijo que habría preferido mi muerte a que la hubiera dejado. Es cruel. Pero a pesar de estar cabreado, no le deseo nada malo", ha afirmado, además de asegurar que hubo momentos en que incluso llegó a temerle. ¡Dale al play para enterarte de todo!

¿Cómo se tomará Mónica estas declaraciones tan incendiarias de su ex?