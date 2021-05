El exmarido de Carla Barber habla de ella tras su ruptura con Diego Matamoros

La pasada semana conocíamos la noticia de que Diego Matamoros y Carla Barber habían decidido romper su relación. Según apuntaban las informaciones, el hijo de Kiko Matamoros se habría ido de casa de la famosa cirujana, en Madrid, a su casa en Boadilla del Monte porque desde hace tiempo veía triste a su perro en la ciudad y allí puede disfrutar de espacios más abiertos.

Una ruptura completamente inesperada para todos, y es que la famosa expareja presumía de una idílica relación a través de las redes sociales. Recientemente Carla y Diego viajaban a México donde derrocharon amor a través de varias instantáneas que publicaron desde unos idílicos paisajes.

Y aunque ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto, ni confirmar ni desmentir nada sobre su ruptura, los que sí lo han hecho han sido sus exparejas: la exmujer de Diego, Estela Grande, y el exmarido de Carla, Camilo Esquivel.

Carla Barber y Camilo Esquivel | Gtres

Tanto Estela como Camilo acudieron al estreno, en Madrid, de la nueva película de Javier Cámara, 'El olvido que seremos', y allí dedicaron unos minutos a hablar con la prensa.

Ambos se mostraron muy atentos con los medios. Mientras Estela confesaba que no le importa qué es lo que ocurra en la vida de Diego: "La cosa es que yo hace un año y medio que ya no estoy con él, entonces si él lo ha dejado con su pareja, si no, si tiene otra... es que yo ya no tengo nada que ver y no lo sé. Ni lo sé y te diré que tampoco me importa, yo tengo mi vida y ya está", Camilo deseó todo lo mejor a su exmujer.

Carla y Camilo se separaron en 2019 tras permanecer tan solo 8 meses casados. Y aunque el también cirujano aseguró que no sabía nada respecto a la ruptura de su exmujer y el hijo de Kiko Matamoros, aseguró guardar un buen recuerdo de Carla: "No tengo ni idea, no estoy al tanto de nada de eso porque vivo muy centrado en mi trabajo y en mi familia y no te podría decir nada al respecto". "Es una gran mujer y se merece ser muy feliz", confesaba ante las cámaras. "Espero que esté bien y que haya tomado la mejor decisión", añadía.

