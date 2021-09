El exmánager de Álex Casademunt desmiente la versión de la madre del cantante sobre los motivos de la cancelación del concierto

La triste pérdida de Álex Casademunt el pasado mes de marzo conmocionó a todo un país. Un trágico accidente de tráfico por el que sus familiares y amigos de profesión se vieron absolutamente destruidos ante esta inesperada y dolorosa noticia. Tras este duro varapalo, sus seres queridos quisieron rendirle homenaje en un concierto que inicialmente estaba programado para el 24 de julio pero que tuvo que verse aplazado para este próximo 24 de septiembre.

Sin embargo, esta nueva fecha, se veía de nuevo cancelada este pasado 9 de septiembre, tal y como la que fuera la discográfica del cantante y el Wiznik Center de Madrid, lugar donde hubiese tenido lugar, comunicaron a través de sus respectivas redes sociales: "Lamentamos informar que, el Concierto Homenaje a Álex Casademunt programada para el próximo 24 de septiembre en Wizink Center Madrid, queda cancelado. Dicha decisión se ha tomado de manera consensuada tanto con la familia como con todas las partes implicadas. Sentimos los inconvenientes que esta cancelación pueda ocasionar''.

Una suspensión muy complicada por la que días después de ser confirmada la madre del extriunfito, Rosa González, quiso dar una explicación: "Por razones económicas seguramente que sí, claro, seguramente porque a la discográfica seguramente no le salían los números, entonces será eso, porque desde luego que nosotros no teníamos ningún interés económico'', asegurando que "lo vamos a hacer por nuestra cuenta y gratuito, ya lo diremos y el que quiera venir que venga y el que no pues… y así va a ser''.

Sin embargo, tras estas palabras, quien también ha querido pronunciarse ha sido Dani Skavia, director artístico de Sonogrand y quien fuera representante de Álex Casademunt, que le ha ofrecido unas declaraciones en exclusiva a 'La Vanguardia' donde su versión no concuerda especialmente con la de la progenitora del artista.

"Nos hemos desvinculado de la familia de Álex y no compartimos ninguna de las declaraciones porque no son verdad'', confesaba tajantemente al mencionado medio. Y es que, según lo que apunta la discográfica, han sido los Casademunt quienes han roto el previo acuerdo que tenían para no desvelar los motivos por los que el homenaje se ha visto cancelado.

"Nosotros como promotores vamos a cumplir con nuestra parte, a pesar de que la familia esté diciendo cosas que se habían acordado no decir (...) Dimos nuestra palabra de no decir los motivos reales de la cancelación'', ha continuado explicando Shavia.

Asimismo, en cuanto a las declaraciones que señalaban que la cancelación se debía a motivos económicos, ha querido aclarar que "había que poner una entrada porque queríamos algo a lo grande, de primera división, como Álex se merecía; para hacer una fiesta de amigos en una discoteca de Mataró o de Madrid los costes son cero'', así como que "hemos perdido una barbaridad de dinero, de cuatro ceros para arriba. Y no nos importa, pero lo que no queremos es que aparezcamos ahora como los culpables de la cancelación porque es muy injusto, nosotros queríamos seguir adelante'', sentenciaba el exmánager.

Seguro que te interesa...

El dolor de Manu Tenorio cuando todavía habla de Álex Casademunt