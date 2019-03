Eva Longoria y Eduardo Cruz, ¡boda a la vista!

El 2011 no se presentaba como el año estrella para la mujer desesperada más sexy y deseada del momento. La separación del jugador estrella de la NBA, Tony Parker, fue un duro palo para la actriz, quien aseguraba meses atrás haberse casado 'felizmente y para siempre'.

Sin embargo, el amor tardó bien poco en aparecer y la actriz está más feliz que nunca. Y quien le iba a decir a Eva que los motivos de su desbordante felicidad iban a ser gracias al hermanisimo de su intíma amiga Penélope Cruz. Un jovencito sexy y diez años menor que ella que le ha devuelto las mariposillas al estómago.

Eva es una mujer guapa, con éxito y, además, muy generosa ya que colabora activamente en la lucha contra el tráfico de menores. Pero parece ser que el brillo de sus ojos no se debe sólo a su carrera profesional sino que es Eduardo Cruz el que ha hecho que Longoria esté dispuesta, según amigos cercanos de la pareja, a casarse de nuevo.

Los presentes en la última aparición pública de estos dos enamorados aseguraron que Eva y Eduardo estuvieron de lo más cariñoso durante toda la Gala Starlite y que se comportaron como si fueran las dos únicas personas que habitaran este mundo. Una noche llena de amor gracias a la pareja, ya que no dudaron en llenarla de pasión con sus continuos besos y caricias. ¡Qué bonito es el amor!

Una relación que la actriz y el cantante ya no están dispuestos a ocultar. Por ello que tanto los amigos de la pareja como la también actriz María Bravo no duden en decir que Eva y Eduardo están listos para casarse y que está vez nuestra 'desesperadita' particular dejará de estarlo para tener el final de cuento de hadas que todas soñamos. ¡Qué vivan los novios!