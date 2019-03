Eva González presume de embarazo en la gala de los Premios Onda 2017

Eva González deslumbró a todos en la gala de los Premios Onda celebrada en Sevilla, en el Palacio de Congresos y Exposiciones. La presentadora presumió de embarazo y de cuerpazo, estaba radiante. Tanto, que acaparó todos los piropos de la prensa.

"Se lleva como se puede, dignamente, por lo menos. Estoy muy bien, muy contenta", confesaba la futura mamá quien no podía evitar tocarse con frecuencia la tripa, en un gesto lleno de ternura. Además, posó de perfil para poder lucir su tripita.

Eva fue una de las protagonistas del evento aunque acudió sola ya que su marido, Cayetano Rivera, quien se encuentra de gira por Latinoamérica. Aunque sus cuñados, Francisco y Kiko Rivera también asistieron al evento. Algo que pilló por sorpresa a la presentadora. "¿Están mis cuñados? No lo sabía. ¿Los dos? Que alegría, ahora los veo, no tenía ni idea", confesaba la modelo sorprendida. Tampoco ellos acudieron acompañados al evento pues sus respectivas parejas tenían otros compromisos que atender.

Kiko y Cayetano Rivera | Gtres

"Lourdes está trabajando, llegaba hoy de viaje y llegaba con la hora justa, a mí me ha tocado con una buena compañía, con mi jefa", declaraba el diestro quien fue al evento para apoyar a Susanna Griso quien fue una de las galardonadas de la noche. "Pedazo de Ondas, segundo Ondas que ha ganado, no me lo creo. Aquí estoy apoyándola, imagínate qué bonito para ella. La verdad es que se lo merece, es una bestia trabajando", decía el torero.

Eva y Cayetano están muy ilusionados con el nacimiento de su primer hijo, por lo que estas Navidades serán muy especiales para la pareja. La presentadora ya ha confesado alguna vez que para ella la Nochebuena es la noche más importante del año porque es cuando se junta toda su familia, algo que le hace mucha ilusión. Según dijo Cayetano recientemente, el hijo que esperan él y Eva está previsto para marzo del año que viene aunque todavía no han elegido su nombre.