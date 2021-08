Eva González pone fin a sus vacaciones tras el susto de Cayetano Rivera

Eva González se ha llevado un gran susto que ha puesto fin a sus vacaciones en las playas de Cádiz. Cayetano Rivera ha recibido una cogida toreando en la plaza de Guijuelo (Salamanca). La presentadora tuvo que viajar a Madrid de inmediato y dejar atrás sus vacaciones en Cádiz junto a su hijo Cayetano Jr.

Afortunadamente el accidente no ha sido muy grave: Cayetano ha salido con las costillas rotas que soldarán con tiempo de reposo. Él mismo ha tranquilizado a sus fieles con una publicación que ha subido a su perfil de Instagram: "Este es mi pequeño altar. El que monto en la habitación del hotel antes salir a torear. Regalos que la gente me ha ido haciendo a lo largo de estos años, estampas, medallas, rosarios... Sencillo pero muy especial. En el centro, dos "mariposas" (velas flotantes), una por cada toro... Pero tengo la suerte de poder decir que ayer indulté mi primer toro de la tarde, de nombre "Flor". Y es que, aún con las dos costillas que me rompió durante la faena, EL TORO NO ES MI ENEMIGO. Gracias "Flor" por tu verdad y por tu entrega, la misma con la que vamos a la Plaza los toreros", afirma.

El torero ha recibido infinidad de comentarios de apoyo, uno de ellos ha sido el de su mujer Eva González, que ha comentado un corazón. Ahora la familia pasará en el hospital el resto del verano para una exitosa recuperación del diestro, que apenas había podido disfrutar de las vacaciones junto a sus seres queridos. Sus seguidores también han querido comentar en el post mensajes positivos: "Ánimo maestro!!!!!!", "Veo que tienes a la Virgen del Pilar, te protegerá... Un abrazo!" o "te admiro". En el vídeo, que puedes ver arriba, Eva González llega a Madrid para reencontrarse con el torero.

Seguro te interesa…

El mensaje de Eva González y Cayetano Rivera tras vacunarse contra el Covid