El otro motivo que tiene que celebrar Eva González

Eva González tiene mucho que celebrar. Y es que además de estar arrasando presentando 'La Voz' de Antena 3, que cada noche es líder de audiencia, la presentadora ha querido festejar con todos sus seguidores una fecha muy especial: el cumpleaños de su madre.

A través de su cuenta de Instagram, Eva González ha compartido una imagen donde posa junto a su madre. Una instantánea que ha acompañado de un bonito mensaje. Y es que madre solo hay una…

"Mi madre, la que me dio la vida, la que me cuida, me protege, la más bella del mundo, la mejor abuela... ojalá consiga ser tan buena madre como tú mami. Feliz cumpleaños y viva la madre que me parió!!!!", escribe Eva junto a la foto.