Eva González y Lourdes Montes se llevan muy bien, pese a lo que siempre se ha dicho. Las malas lenguas han señalado continuamente que entre ellas no existía una buena relación, pero sus redes sociales demuestran lo contrario.

Esta misma semana la presentadora de 'La Voz' publicaba una foto del primer chapuzón de verano junto a su hijo Cayetano, a lo que su cuñada respondía: “Me lo como”. Del mismo modo Eva, ahora que Lourdes ha sacado a la luz una foto de sus dos hijos con el mismo pijamita, a lo que la mujer de Cayetano Rivera ha comentado: “Por favooooooor!!! Esas cachas para darle bocaitos!!! Y mi Carmen…”.

Y es que pese a lo que muchos han querido hacer creer y a que no les veamos tanto juntas, las cuñadas se llevan muy bien. Ambas pasan por un bonito momento en sus vidas, y es que mientras que Lourdes ejerce como diseñadora y su negocio va viento en popa, Eva no para de cosechar éxitos como presentadora en Antena 3.

