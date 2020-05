Irene Rosales recordaba por el Día de la Madre a su progenitora, fallecida hace tres meses. La mujer de Kiko Rivera le dedicaba unas palabras llenas de cariño: "3 de mayo, dentro de 3 días hace 3 meses que ya no estás con nosotros, pero sabes qué? Me siento protegida por ti, mi ángel, y eso me llena de vida, me das la fuerza suficiente para ser tan buena mamá como tú. Gracias por todo mami. Allí donde estés, feliz día de la madre. Daría la vida por volverte a besar. Te echo tanto de menos".

Sin duda alguna, para Irene la pérdida de su madre tras batallar contra una larga enfermedad fue un duro golpe. Pero el cariño de su familia y seres queridos ha hecho que, poquito a poco, la joven vaya superándolo.

Una de esas personas ha sido sin duda su cuñada, Eva González, que le ha dejado unas bonitas y cariñosas palabras junto al post dedicado a su madre: "Mil besos cuñá, ella os cuida cariño", ha escrito junto a unos emoticonos de corazón.

