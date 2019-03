Eva González habla sobre su boda: "He sido un poco kamikaze"

A dos meses de su boda, Eva González todavía no tiene nada preparado. La modelo lo ha afirmado así durante la presentación de su nuevo proyecto televisivo en el Festival Nacional de Televisión de Vitoria, donde ha tenido tiempo de atender a los periodistas.

La modelo se convirtió en la estrella de la noche después de que su prometido, el torero Cayetano Rivera, anunciase su compromiso a través de Twitter el pasado lunes 31 de agosto, noticia que ha sorprendido incluso a su entorno más próximo. Según confirmaron entonces, la boda se celebrará el próximo 6 de noviembre en Mairena del Alcor, Sevilla, una fecha muy ajustada para organizar todos los preparativos.

A pesar de todo, parece que la presentadora no está preocupada por la organización de su gran día, aunque ha reconocido que todo ha sido un poco precipitado: "He sido un poco kamikaze, dos meses y grabando y me he lanzado a ver qué sale. No sé cómo va a ser la boda […] No tengo ni idea de quién me va a hacer el vestido, aunque sí sé cómo lo quiero".

Además ha confirmado que, entre los 400 invitados que se estima que tendrá el enlace, no faltarán sus grandes amigos y compañeros Jordi Cruz, Samantha Vallejo Nágera y Pepe Rodríguez, a quienes ha descartado como responsables del banquete porque quiere "que se lo pasen bien".