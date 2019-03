Eva González, la gran ausencia de la corrida de Cayetano Rivera

La tarde invitaba a los toros. El sol calentando el ambiente, el cartel de 'no hay entradas' colgado en la taquilla y muchos rostros conocidos en la plaza de las Ventas. El cartel tenía un claro protagonista: Cayetano Rivera Ordoñez. ¡Y nadie quiso perderse el acontecimiento!

Allí estaban Laura Sánchez, Cari Lapique, Michel, Ramón García, Jaime Ostos, Cristina Urgel, Fiona Ferrrer, David Meca o Carmen Lomana, fueron algunos de los que no quisieron perderse ver torear al diestro.

Pero entre tanto gentío, nosotros nos hemos dado cuenta de una clara ausencia: allí faltaba su chica, Eva González. Hace poco se rumoreaba que en la pareja había crisis. Por lo visto, los planes de boda y de ser madre no entran en los próximos planes de Eva y esto podría haber abierto una brecha en la pareja.

Antes veíamos a la ex miss España en todos los saraos al ladito de su Cayetano. Por eso es de extrañar que últimamente no haya ido a verle torear. No lo hizo en la Feria de Abril de Sevilla y tampoco en esta ocasión. Al parecer, las discusiones y el 'malrollismo' se han apoderado de esta relación que antes irradiaba felicidad. ¿Se trata de una crisis pasajera? ¿O estos no llegan ni al verano?