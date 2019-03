Eva González se decanta por Pronovias para su vestido de novia

A penas a un mes vista para su boda, Eva González por fin ya tiene quién le diseñe su vestido de novia. La guapa presentadora, que se dará el 'sí quiero' el próximo 6 de noviembre junto a Cayetano Rivera en Mairena del Alcor, ha elegido a la marca Pronovias para diseñe su vestido.

Eran muchos los nombres que se barajaban para vestir de blanco a Eva: Roberto Diz, su futura cuñada Lourdes Montes… Pero finalmente ha sido la firma líder el sector nupcial la que vestirá a la presentadora. Eva lucirá dos diseños de Pronovias en este día tan especial que se confeccionarán en el taller de Pronovias en Barcelona.

Ha sido la propia Eva quien ha revelado la marca elegida para diseñarle el vestido a través de su cuenta personal de Instagram: "Por fin he encontrado un hueco entre grabaciones para ir a por mi vestido!!!! Qué ilusión que me vista @pronovias después de tanto tiempo trabajando juntos. Aún recuerdo la primera vez que me vestí de novia con tan solo 17 años...Gracias Hervé Moreau por saber plasmar mi sueño #pronovias #hervemoreau", informaba Eva a todos sus seguidores junto a una imagen en la que posa junto al director creativo de la firma, Hervé Moreau.