Eva González y Cayetano Rivera, entre rumores de boda

Se ha especulado mucho con un posible enlace entre Eva González y Cayetano Rivera, pero ahora los rumores de boda cobran más fuerza que nunca. Según ha podido saber el portal Vanitatis, la pareja quiere aprovechar la retirada del mundo de los toros de Cayetano para pasar por el altar.

Una noticia que los propios protagonistas de la historia no quieren reconocer. “No me quiero casar. No me llama la atención lo de pasar por la vicaría. Y lo de los hijos también tendrá que esperar”, contestaba contundente la modelo cuando se le preguntó en su última aparición pública por sus planes de boda. Sin embargo, los más cercanos a la pareja afirman todo lo contrario y aseguran que la pareja pasará por el altar el próximo mes, siendo todas las evasivas de Eva una estrategia para despistar a los medios y conseguir que su boda se mantenga en el anonimato.

Es más, estas mismas fuentes han contado con pelos y señales cómo será este bodorrio: se celebrará en Sevilla, ciudad natal de la ex Miss España, en una finca cercana a la capital, y lo cierto es que ya se habla de que Eva tiene hasta el vestido que lucirá.

Sin duda alguna, esta sería una forma perfecta de celebrar los recién cumplidos 32 años de la modelo y poner el broche a una relación que comenzó hace ahora tres años y que día a día demuestra que lo suyo es amor, y del bueno.