Aunque Eva González y Cayetano Rivera intentan llevar una relación de lo más discreta, en los momentos importantes, la pareja no duda en mostrarse su apoyo. Y así lo ha hecho este pasado lunes Cayetano Rivera.

Este lunes llegaba a Antena 3 'La Voz Kids', un estreno que vieron más 2,3 millones de espectadores, y que este martes vuelve a las 22:40 para conquistarnos de nuevo con las voces y el talento de lo más pequeños con la segunda gala de las audiciones a ciegas.

Un momento muy importante para Eva González, presentadora del programa, en el que su marido Cayetano Rivera quiso estar presente y mostrarle su apoyo a la ex Miss España a través de redes con esta publicación que lanzó a través de Instagram.

"Empieza @lavozkids ! No me lo pierdo @evagonzalezoficial @antena3com", escribía Cayetano, a lo que Eva no dudó en responder con un: "Ole!!!!!".