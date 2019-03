Eva González y Cayetano Rivera disfrutan de una romántica noche en Úbeda

El 6 de octubre Eva González y Cayetano Rivera celebran su primer año como marido y mujer, una boda que supuso el inicio de una nueva etapa para los dos y es que desde que se casaron se les ve cada día más enamorados.

Así, el matrimonio ha paseado su amor por tierras jienenses y nos ha dejado una instantánea de lo más romántica donde aparecen los dos a la luz de la luna dándose la mano con la Capilla de El Salvador al fondo, en Úbeda.

Al ver tanta felicidad y amor muchos han sido los rumores de un posible embarazo en la pareja aunque por el momento ninguno de los dos está por la labor: "Ya tengo una edad, pero de momento no, aunque muchas veces, cada dos por tres, nos encontramos con rumores... cuando llegue el momento, seré padre", decía el torero al respecto. "Ser madre llegará cuando tenga que llegar y Cayetano será el padre de mis hijos", comentaba Eva sobre una futura maternidad. "Quiero ser madre, pero ahora no es el momento. ¿Qué me quedo embarazada? Pues genial, pero no es mi prioridad. Ahora mismo estamos con las grabaciones a tope y sería complicado", añadía.

El 7 de octubre es la boda de Kiko Rivera, hermano de Cayetano, e Irene Rosales y aunque el torero ya ha confirmado su asistencia no se sabe si la presentadora pueda llegar a tiempo: "Lo tengo un poquito complicado porque es un viernes y estoy trabajando en Madrid. Intentare por todos los medios llegar porque me apetece mucho estar con ellos, pero no sé si llegaré a buena hora o no", declaró.