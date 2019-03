Eva González sobre la boda de Kiko Rivera: "No sé si llegaré a tiempo"

Eva González no para. A su éxito en televisión hay que unir sus compromisos como imagen de algunas marcas. La última en contar con ella ha sido Demartoline Cosmetic que la ha elegido como embajadora europea de su nueva línea. En el evento de presentación, la mujer de Cayetano Rivera ha hablado sobre la boda de Kiko Rivera a la que no sabe todavía si podrá ir: "Lo voy a tener complicado porque es un viernes y trabajo en Madrid pero no sé si podré llegar. La televisión es complicada para hacer planes. Espero llegar a algo porque me apetece mucho. Kiko estuvo en nuestra boda como es lo normal y me gustaría poder estar allí". Además, la presentadora ha querido dar un consejo a la novia, Irene Rosales: "Que se olvide de todo y que disfrute del momento especial".

Como no podía ser de otra forma, la exmiss fue preguntada sobre cómo han sido estos meses como mujer casada antes de cumplir su primer aniversario el próximo 6 de noviembre. Eva reconoce que todo sigue igual de bien aunque por el momento no tiene planes de tener un hijo: "Lógicamente claro que quiero ser madre aunque no es el momento. Si me quedara embarazada reconozco que sería estupendo pero no es mi prioridad".

En cuanto el enfrentamiento que tuvo, vía Twitter, con Antonio Burgos después de que el escritor definiese como "mamarracho" el color del traje de luces que llevó Cayetano Rivera en la última edición de la Goyesca, González ha aclarado que decidió responderle porque le dio "rabia" sus palabras, pero que lo hizo con "respeto porque es una persona muy culta y reconocida en Sevilla". Además, afirma que no entendió el comentario de Burgos ya que "el color mercurio es muy utilizado en los trajes de torear".