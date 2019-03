Eugenia Suárez, La China, olvida a David Bisbal con un modelo bloguero llamado Marlon Teixeira

Parece ser que Eugenia 'La China' Suárez ya le ha buscado sustituto a David Bisbal. La modelo, que rompió su relación con el cantante hace poco más de dos meses, podría estar manteniendo un romance con Marlon Teixeira, un bloguero y modelo de 23 años.

La ahora diseñadora de 23 años ha comenzado a ligar con Teixeira, ya que según muchos medios argentinos la parejita está tonteando continuamente por las redes sociales a través de likes… El modelo, que tiene un físico envidiable, está considerado uno de los mejores del mundo, ya que ha desfilado para firmas como Armani, Dior, Dolce & Gabbana, Roberto Cavalli… La China, que no ha desmentido ni confirmado nada, declaró en medio de los rumores: "Soy Piscis, pro amor para toda la vida, pro casamiento… Yo fui protagonista de muchas historias de amor, sabía que mi vida iba a ser así. No me desespero… Todavía no conocí al hombre de mi vida".

La china se encuentra en un momento muy álgido, ya que se está lanzando como diseñadora y haciendo sus pinitos con la música. Su prioridad es su hija pequeña, Rufina, de la que declaró: "Con Rufina somos muy compañeras, cuando no está con su papá (el actor argentino Nicolás Cabré), pasamos juntas todo el día. Ahora la llevo a la oficina y cuando me estoy probando ropa, ella también quiere ser parte".