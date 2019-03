Eugenia Silva cumple 40 años al lado de Alfonso de Borbón y rodeada de amigos como Luis Medina, Amaia Salamanca, Raquel Meroño o Vicky Martín Berrocal

Eugenia Silva acaba de cumplir 40 años y qué mejor para celebrarlo que rodearse de sus íntimos amigos en una celebración por todo lo alto que le organizó la revista Elle y en la que también participó la firma de joyería Bulgari.

“Estoy muy emocionada y contentísima. No os podéis imaginar, no tengo palabrar porque es algo que nunca me había imaginado. Que una revista como Elle hiciera esto y estuviera mi gente y amigos de todo el mundo”, confesaba la modelo sin borrarse la sonrisa de la cara.

A la cita acudieron rostros tan conocidos como Amaia Salamanca y Rosauro Varo, Vicky Martín Berrocal, Pelayo Díaz, Luis Medina o Raquel Meroño, además de las modelos Cristina Tosio, Teresa Bacca o Mónica de Tomás. Tampoco faltaron el dj Fonsi Nieto y los toreros Enrique Ponce y Miguel Abellán.