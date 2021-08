Eugenia Osborne, pillada con otro hombre que no es el ex de Kira Miró

Eugenia Osborne está viviendo un verano completamente diferente, donde ha podido disfrutar de varias ciudades andaluzas, a pesar de que en plenas vacaciones saltaba la bomba de su ruptura definitiva. Y es que a finales de julio, la hija de Bertín Osborne quiso hacer pública su separación con el empresario, Juan Malgarejo, tras más de catorce años juntos y con tres hijos en común.

A pesar de que en el comunicado dejaba claro que no había nada ni nadie de por medio, la hija del cantante no ha estado sola durante todo el verano. Pues hace tan solo unas semanas, Eugenia disfrutaba de las playas gaditanas junto al ex novio de Kira Miró y fisioterapeuta del Real Madrid, Samuel Castillos. Ambos estuvieron compartiendo unas copas en un chiringuito de playa con una actitud de lo más cómplice y cariñosa, y así lo mostraba en exclusiva la revista ¡Hola!.

Y es que tras la separación con su marido, noticia que aún sigue siendo una sorpresa para muchos, la intérprete ha sido uno de los objetivos de la prensa durante todo el verano. Si hace unas semanas compartía miradas y abrazos en Cádiz, ahora lo ha vuelto a hacer en Jerez, pero está vez con otro hombre totalmente distinto.

La psicóloga ha estado disfrutando de una comida junto a su nuevo amigo, con el que se despidió de una manera muy cariñosa y con un abrazo que duró mucho más de lo normal. Aunque todavía no se puede saber si Eugenia vuelve a tener el corazón ocupado, sí que es obvio que está completamente feliz, a pesar de que no ha tenido que ser una decisión fácil poner punto y final a su matrimonio, el cual le ha dado lo más importante para ella, sus hijos.

